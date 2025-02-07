Les Lions misent sur la continuité pour la dernière fenêtre de qualification AfroBasket 2025.

En novembre dernier, le sélectionneur des Lions avait déjà misé sur la continuité après la publication de sa liste, et la sélection actuelle le confirme pour cette ultime fenêtre de qualification pour l’AfroBasket 2025.

Le seul changement noté concerne le retour d’Ousmane Ndiaye en sélection nationale. L’ailier fort de 20 ans, qui s’était illustré lors de l’AfroBasket U18 en terminant meilleur tireur à 3 points, a ensuite participé en 2023 au tournoi de préqualification olympique. Ses performances remarquables ont fait de lui une véritable révélation et renforcent désormais l’effectif.

Le joueur actuellement pensionnaire de Baskonia en Espagne prend ainsi la place de Mouhamed Camara de la NBA Academy. Ce remplacement permet d’ajuster l’effectif tout en conservant les acquis du groupe qui s’était déjà distingué en novembre à Dakar Arena avec un carton plein.

Le tournoi se tiendra du 21 au 23 février au complexe Moulaye Abdallah de Rabat. Les Lions seront dirigés par Mamadou Gueye Pabi qui a convoqué cette liste. Ils joueront dans le groupe C, qu’ils avaient largement survolé lors des compétitions de novembre.

Le groupe convoqué affrontera le Rwanda, le Gabon et le Cameroun pour cette dernière étape des qualifications. Avec une stratégie axée sur la continuité et une sélection éprouvée, le Sénégal compte bien tirer son épingle du jeu et décrocher sa place pour l’AfroBasket 2025.

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