À quatre jours de son match aller des barrages de Ligue des Champions contre le PSG, le Stade Brestois a remporté un nouveau derby breton face au FC Nantes (0-2), ce vendredi en Ligue 1. Les partenaires d’Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et Abdallah Sima se rapproche de l’Europe et prépare au mieux leur rendez-vous européen de la semaine prochaine.

Quoi de mieux de préparer son prochain match de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain qu’une victoire ! Le Stade Brestois a assuré l’essentiel en déplacement à La Beaujoire, face au FC Nantes, grâce à des buts de Ludovic Ajorque (11e), buteur à la suite d’une action dans laquelle Abdallah Sima s’est fait remarquer, et Pierre Lees-Melou (90+6e), ce vendredi en ouverture de la 21e journée de Ligue 1.

À l’image du jeune défenseur sénégalais Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, les Brestois ont fait preuve de beaucoup de solidité en défense pour signer un succès qui leur permet de booster leur moral avant de défier Paris, mardi prochain, dans ce barrage aller de C1, mais aussi de grimper provisoirement à la 7e place (31 points). Nantes reste 14e avec 21 points et n’est toujours pas à l’abri d’une relégation en fin de saison.

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