Nicolas Jackson s’impose aujourd’hui comme l’un des attaquants les plus prometteurs de la Premier League. Pourtant, ce succès n’était pas évident pour tout le monde, sauf pour son ancien colocataire et coéquipier Iker Goujon. Libéré du FC Barcelone B après une blessure au genou, Goujon n’a jamais douté du potentiel de l’attaquant de Chelsea.

Les deux joueurs ont partagé leur quotidien lors de leur passage à Villarreal. « J’ai assisté de près à la croissance exponentielle de Nico, explique Goujon. Beaucoup doutaient de ses capacités, notamment de sa finition, mais cela ne m’a jamais inquiété. Je voyais en lui un joueur complet, déterminé à progresser. Aujourd’hui, tout grand entraîneur en Europe souhaiterait l’avoir comme titulaire. »

Le parcours de Nicolas Jackson a été jalonné d’épreuves. Après avoir commencé sa carrière au Casa Sports au Sénégal, il a été prêté à Mirandés, en Segunda Division. Cette période, marquée par des blessures et un unique but marqué, a été difficile. « Nico semblait abattu, raconte Goujon. Il avait peu de liens avec ses coéquipiers et craignait d’être jugé. J’ai pris l’initiative de l’accompagner quotidiennement. Peu à peu, il s’est ouvert, a amélioré son espagnol, et retrouvé confiance en lui. Nous avons créé une relation forte qui l’a aidé à surmonter ses insécurités. »

Cette camaraderie a été un tournant pour Jackson, qui a ensuite évité les blessures majeures et a été remarqué pour son talent. Auteur de huit buts en treize matchs cette saison, il est devenu un élément clé de Chelsea.

