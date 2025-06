L’ASC Ville de Dakar, championne du Sénégal en titre, accueillera la FIBA Africa Women’s Basketball League (AWBL) du 6 au 15 décembre 2024 au stade Marius Ndiaye. Les municipales se préparent sereinement à cette compétition qui rassemblera les meilleurs clubs d’Afrique de basket.

L’une des ailières de l’ASC Ville de Dakar en la personne de Khady Faye s’est prononcée sur les préparatifs de cette compétition et l’état d’esprit de ses coéquipières au micro de Wiwsport : « On se prépare comme il le faut, on fait des efforts, on prie Dieu de nous accorder la paix, on appelle tous les Sénégalais de venir nous soutenir parce que la compétition ne sera pas facile, mais Dieu est grand, on fera tout notre possible, insha’Allah. L’état d’esprit est positif, on s’entraine bien et tout le monde se donne à fond, le coach nous corrige et nous rassure. »

Avant de poursuivre sur le recrutement XXL de son équipe : « Les recrues sont venues pour apporter un plus à l’équipe, c’est la compétition qui le demande, c’est pour cela que nous avons fait des renforts pour qu’elles nous aident et on prie Dieu qu’elles répondent aux attentes, InshaAllah. Notre objectif est de remporter le trophée, on fera tout notre possible pour y arriver, mais l’objectif est que la coupe reste ici », déclare-t-elle.

Wiwsport.com