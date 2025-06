Un drame terrible a secoué la ville de N’Zérékoré, en Guinée, ce dimanche 1er décembre, avec la mort d’au moins 56 supporters lors d’un mouvement de foule survenu pendant un match de football.

La rencontre opposait le club local à l’équipe de Labé, dans le cadre d’un tournoi organisé en l’honneur du chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya. Ce drame a pris naissance à la suite de l’expulsion d’un joueur à la fin de la partie, ce qui a provoqué la furie des supporters.

D’après des témoins, des altercations ont rapidement escaladé en violences lorsque des supporters ont envahi le terrain et se sont dirigés vers la tribune officielle. L’intervention des forces de sécurité n’a pas suffi à contenir le désordre, et des jets de pierres ont été signalés, d’où des bousculades mortelles. Le gouvernement guinéen a déclaré, dans un communiqué lu à la télévision nationale, que les services hospitaliers avaient fait état d’un bilan provisoire de 56 morts et de plusieurs blessés. “Il s’agit d’un tragique événement”, a souligné le gouvernement, en promettant de garantir la prise en charge des blessés et de soutenir les familles des victimes. Des enquêtes ont été annoncées pour identifier les responsables de ce drame.

Le Premier ministre Amadou Oury Bah a appelé à la tempérance et à l’unité, afin que les services hospitaliers puissent continuer à répondre aux besoins des blessés sans entrave. Des médecins ont rapporté que les hôpitaux et la morgue faisaient face à un afflux de blessés et de corps, sature par l’ampleur de la tragédie.

