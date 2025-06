C’est un jour de repos pour les Lionnes à Kinshasa. Elles disputeront un dernier match amical ce mardi.

Favori de la poule A, le Sénégal a bien mérité ce statut et l’a confirmé sur le parquet du Gymnase du Stade des Martyrs. Les Lionnes ont remporté 4 des 5 matchs de poule, battant tour à tour le Kenya (39-09), le Cap-Vert (37-22), l’Égypte (21-16) et l’Algérie (23-16). Il ne reste plus qu’un match de poule à jouer face au Congo ce mardi 3 décembre à 15 heures. Le prochain adversaire de Doungou Camara et ses coéquipières est actuellement à la 3e place devant le Cap-Vert.

Avec ces quatre victoires d’affilée, le Sénégal est déjà qualifié pour les quarts de finale. Notons que les quatre premières équipes de chaque poule sont qualifiées pour le second tour. Les joueuses Astou Ndiaye, Soda Cissé Soukeina Sagna et Raissa Dapina ont été les meilleures joueuses de ces quatre rencontres du Sénégal.

Notons que dans ce groupe A, le dernier billet sera l’enjeu des matchs du Cap-Vert et de l’Algérie. Le Sénégal, l’Égypte et le Congo sont déjà tirés d’affaire.

Dans le groupe B, l’Angola et le Cameroun sont les deux équipes invaincues après ces quatre journées. En plus de la RD Congo qui suit au classement, ces 3 équipes sont assurées de se qualifier pour les quarts. La Tunisie et la Guinée vont se disputer le dernier billet qualificatif.

