Dans un match complètement dingue, l’attaquant sénégalais a sauvé le RFC Seraing d’une nouvelle défaite en Challenger Pro League face au RWD Molenbeek (4-4). Il s’est offert un triplé, dont deux buts dans les arrêts de jeu.

Rencontre complètement folle entre le RFC Seraing et le RWD Molenbeek ce dimanche pour le compte de la 13e journée de Challenger Pro League (D2 belge). Menés 2-4 sur leur pelouse à la 88e minute, les hommes de l’entraîneur sénégalais Mbaye Leye ont finalement réussi à s’en sortir in extremis, arrachant le nul (4-4) et s’évitant une septième défaite en Championnat.

Pour y parvenir, les Sérésiens ont nettement pu compter sur leur avant-centre de 20 ans Pape Moussa Fall. Alors que du côté adverse Piotr Parzyszek pensait offrir la victoire aux siens grâce à son triplé, le Sénégalais, d’abord buteur sur penalty à 50e, a éclipsé la performance du Polonais en lui répondant dans les arrêts de jeu avec deux autres buts. De quoi franchir la barre des 5 réalisations.

wiwsport.com