Avec une nouvelle défaite, Saint-Amand Hainaut poursuit sa spirale négative en championnat. Bigué Sarr et ses coéquipières ont été défaites à domicile par Le Havre (69-58) ce samedi en LF2.

Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas Saint-Amand Hainaut qui traverse des difficultés en accumulant les contres performances avec un nouveau revers concédé à domicile. Les Green Girls ne parviennent plus à faire jeu égal, même dans leur propre terrain : elles se font dominer, comme en témoigne le score à la pause (25-26).

En seconde période, on s’attendait à une réaction des hôtes, mais tel n’a pas été le cas, puisque ces dernières ont encore accusé un retard de six points au terme du troisième quart temps (43-49). Au dernier quart, les Green Girls vont courir derrière le score jusqu’à la fin du match et concédent dans la même foulée un sixième revers après sept journées.

Wiwsport.com