Toujours aussi solide et porté par Edouard Mendy, Al-Ahli s’est imposé vendredi face à Al-Wehda (1-0). Le Club royal continue sa poursuite vers le podium de Saudi Pro League.

Cela devient du classique pour Al-Ahli : après leur victoire in extremis et travaillée en Ligue des Champions face à Al-Ain Edouard Mendy et les siens ont fait preuve de solidité et d’efficacité sur leur pelouse face à Al-Wehda vendredi en marge de la 12e journée de Saudi Pro League (1-0). L’unique but du match est l’œuvre de Riyad Mahrez peu avant l’heure de jeu (55e).

Mais une nouvelle fois, les hommes de Matthias Jaissle ont pu compter sur leur portier international sénégalais. Déterminant face à Al-Ain lundi dernier, Mendy a encore réalisé deux bels arrêts face à Al-Wehda, s’interposant devant l’attaquant nigérian Odion Ighalo (43e) et Murad Khadhari (74e). Avec cette victoire, Al-Ahli grimpe à la sixième place à cinq points du podium.

