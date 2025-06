Dans le cadre de la préparation pour le second tour qualificatif du CHAN 2025, l’équipe nationale locale du Sénégal continue sa préparation au Centre de développement technique Jules François Bocandé à Toubab Dialaw.

Ce nouveau stage, prévu du 2 au 5 décembre 2024, réunira 25 joueurs s’inscrit dans la continuité du précédent stage achevé le 28 novembre dernier. Parmi les faits marquants, on note les retours de Cheikh Sarr, latéral droit de Teungueth FC, et de Serigne Fallou Diouf, défenseur central de Génération Foot, tout juste revenu d’Italie. Le sélectionneur Souleymane Diallo a également convoqué Alassane Sy, milieu de terrain de Génération Foot, pour renforcer l’effectif. Avec toujours l’absence des joueurs du Jaraaf qui sont engagés avec leur club pour le compte de la Coupe CAF. L’équipe sénégalaise préparera la double confrontation décisive face au Liberia, prévue les 22 et 29 décembre 2024.

Voici la liste des joueurs convoqués :

Gardiens (3) : Pape Abdoulaye Dieng (Linguère), Marc Philippe Diouf (Teungueth FC), Amar Fall (AS Pikine).

-Défenseurs (8) : Cheikh Sarr (Teungueth FC), Ousmane Konaté (AS Douanes), Serigne Fallou Diouf (Génération Foot), Baye Assane Cissé (Teungueth FC), Joseph Layousse Samb (Teungueth FC), Alassane Ly (Sonacos), Mamadou Touré (AJEL), Modou Sèye Ndiaye (AS Pikine).

Milieux (5) : Alassane Sy (Génération Foot), Issa Kane (Casa Sports), Cheikh Tidiane Thiam (Oslo FA), Matar Niang (Teungueth FC), Seydou Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur).

Attaquants (9) : Mangoné Ndiaye (AS Pikine), Mouhamed Diagne (Diambars FC), Oumar Ba (US Gorée), Mamadou Ndoye Sow (US Gorée), Ibrahima Petit Seck (US Gorée), Ibrahima Dieng (AS Pikine), Mamadou Junior Soumaré (Dakar Sacré-Cœur), Moustapha Fanné (Guédiawaye FC), Seydina Mandione Mbaye (AJEL).

