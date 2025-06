El Hadji Malick Diouf, jeune latéral gauche sénégalais, évoluant au Slavia Prague, attire l’attention de nombreux clubs européens, notamment en Premier League.

Depuis son transfert en janvier dernier pour 2 millions de livres sterling depuis Tromsø, en Norvège, le joueur n’a cessé d’impressionner. Parmi les équipes intéressées figurent Nottingham Forest, Crystal Palace, et Brentford, rejoints par des clubs espagnols, allemands et français. Crystal Palace, en particulier, semble déterminé à renforcer son côté gauche, un besoin non comblé lors du dernier mercato estival, afin de trouver une alternative solide à Tyrick Mitchell, rapporte Mirror. Les performances du jeune joueur sénégalais, régulières aussi bien en championnat qu’en compétitions européennes, ne passent pas inaperçues. Il a brillé en Ligue Europa et lors des éliminatoires de la Ligue des champions, inscrivant cinq buts et délivrant trois passes décisives toutes compétitions confondues cette saison.

Le Slavia Prague espère un transfert record pour son joueur, comparable à celui de Tomas Soucek, vendu à West Ham pour 15 millions de livres en 2020. Toutefois, le contrat de l’ancien joueur de Tromso, courant jusqu’en 2028, ne prévoit aucune clause libératoire, compliquant une éventuelle transaction. Stanislav Tecl, membre de la direction du Slavia, a évoqué la possibilité de prêter El Hadji Diouf au club tchèque jusqu’à la fin de la saison, une option jugée peu probable étant donné l’envergure des montants attendus. « Si un tel transfert se concrétise, il est difficile d’imaginer qu’il puisse être prêté immédiatement à son ancien club », a-t-il affirmé. L’avenir d’El Hadji Malick Diouf semble donc promis à un grand club européen cet hiver. Avec un tel talent à seulement 19 ans, il reste l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du marché des transferts.

wiwsport.com