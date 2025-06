Absent de l’effectif lors des trois dernières journées en Ligue 2, Papa Amadou Diallo est de retour dans le groupe et sera sur le banc lors de la rencontre FC Metz vs US Raon (18h30) en Coupe de France. Avec 10 matchs, 1 but et 2 passes décisives, l’attaquant de 20 ans compte rebondir et faire partie des meilleurs artificiers du club en fin de saison. Il parle des objectifs dans un entretien avec wiwsport.

Le FC Metz est sur une bonne lancée avec trois matchs sans défaite en championnat. Comment trouvez-vous cette série ?

Nous voulons revenir en Ligue 1 donc on fait tout pour cela. Trois matchs sans défaite c’est vraiment être sur la bonne lancée. Nous sommes vraiment soudés et concentrés sur cet objectif. Entre joueurs, on discute beaucoup sur ce qui peut nous permettre d’avancer. A l’entrainement, on met le paquet pour atteindre cet objectif.

Vous étiez absent durant ces trois matchs…

J’avais contracté une blessure depuis notre match contre Red Star. Mais je vais beaucoup mieux.

Ressentez-vous une certaine concurrence à votre poste ?

Lors des matchs où j’étais absent, les remplaçants ont fait le boulot et l’équipe gagne. Oui, c’est une concurrence mais je pense que c’est une motivation pour moi afin de redoubler d’efforts pour retrouver ma place.

Comment trouvez-vous votre saison ?

J’ai eu un carton rouge qui m’a freiné au début de la saison. Finalement, j’ai repris avec une

première titularisation face au Paris FC qu’on a gagné et j’ai délivré une passe décisive. J’espère retrouver cette même énergie en reprenant la compétition. Je souhaite qu’on retrouve la Ligue 1. Je sais qu’on m’attend parmi les meilleurs buteurs du club, je le veux aussi. En plus de gagner beaucoup de matchs.

Comment décrivez-vous votre jeu ?

Tout dépend de ce que veut le coach, je m’adapte facilement, parce que je travaille beaucoup à l’entrainement. J’ai mes qualités aussi, une bonne vitesse dans le jeu, je réussis les dribbles, je suis percutant, des choses que je travaille beaucoup.

Le FC Metz a l’habitude de compter des Sénégalais dans son effectif. Aujourd’hui, vous êtes 8 et dans le passé des Lions de la Téranga ont marqué leur empreinte dans ce club.

A nos débuts, on nous a parlé d’eux, de leur histoire. Ils ont marqué leur empreinte et leurs parcours ici nous servent de motivation. Sadio Mané est une référence pour tous les jeunes joueurs sénégalais, il nous inspire au quotidien. J’espère un jour faire des performances comme lui et marquer mon empreinte dans les clubs.

