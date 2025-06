Le Ministère de l’Éducation nationale et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) ont signé une convention de partenariat en préparation des JOJ Dakar 2026, le premier événement olympique de cette ampleur sur le continent africain.

Ce partenariat vise à mobiliser la jeunesse du pays et à renforcer l’éducation par le sport tout en diffusant les « valeurs olympiques telles que l’excellence, l’amitié et le respect, d’après le communiqué. Parmi les initiatives prévues, on retrouve ‘l’organisation du Brevet Olympique Civique et Sportif (BOCS) pour encourager l’engagement civique et sportif des jeunes, un concours national pour la création de la mascotte officielle des JOJ Dakar 2026 afin d’impliquer les jeunes dans la conception de ce symbole important, et le relais de la Flamme Olympique » qui traversera tout le territoire pour inspirer les populations et créer un lien national fort autour de cet événement.

« Grâce à cet engagement commun, nous donnons aux jeunes Sénégalais l’opportunité de vivre pleinement cette aventure unique en intégrant le sport et ses valeurs au cœur de leur formation. Cet accord marque également la volonté d’utiliser le sport scolaire comme un puissant levier pour l’éducation, la citoyenneté et l’inclusion sociale, tout en préparant la génération future aux défis de demain. Le Sénégal se prépare à accueillir le monde entier en 2026 et à démontrer son talent, son savoir-faire et son hospitalité« , peut-on lire dans le communiqué, » posté par le ministre de l’éducation sénégalais.

