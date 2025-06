Seydou Mandiang (surnommé Senna) est un ancien footballeur formé à l’école de football Sadia Mané de Kadior (Ziguinchor) où il a joué en pupilles, benjamins et minimes avant de rejoindre le mouvement navétane où il a joué en cadet et sénior.

Senna, comme on l’appelle, est un joueur qu’on ne présente plus à Ziguinchor, car il a démontré son talent dans le Championnat National Populaire (CNP) en étant le meilleur buteur de l’histoire de l’ASC Kadior. En 2012, lors de sa première saison à Kadior en senior, il a inscrit 9 buts toutes compétitions confondues. Il arrive à Dakar en 2018, toujours pour le Championnat National Populaire (CNP) où il joue à l’ASC Jamono de Guediawaye, avec qui il est champion zonal.

Senna a été confronté dans sa carrière aux défenseurs les plus performants de la région de Ziguinchor. L’un des monuments de son quartier, car il symbolise le respect de tous. Après 2012, il s’engage dans les clubs pour jouer à Santhiaba Club en Nationale 1, mais quelques temps plus tard, il s’est blessé et a dû mettre fin à sa carrière en 2021.

Après avoir terminé sa carrière de footballeur, Senna est maintenant un jeune entraîneur ayant obtenu son diplôme d’entraineur licence D CAF en 2021. Un jeune coach qui se concentre sur la formation de la petite catégorie, il dirige depuis 2015 une école de football appelée « Ouzin Tamba » dans son propre quartier Kadior.

Senna a décliné son objectif pour l’avenir : « Mon ambition est d’aller petit à petit pour atteindre le haut niveau sur le plan international. »

Un coach exceptionnel qui utilise des gestes bénéfiques

Après leur rencontre contre leur rival éternel, l’ASC Belfort, le dimanche 24 novembre, Senna a participé à un acte extrêmement bénéfique en collectant les sachets d’eau utilisés par les joueurs. Un acte qui devrait se propager à travers le monde afin de sensibiliser davantage les jeunes entraîneurs comme lui qui viennent de commencer à s’investir dans le coaching.

