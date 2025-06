Sa Thiès (école de lutte Double Less) a publiquement lancé un appel au roi des arènes pour que ce dernier accepte de l’affronter.

Il ne reste plus grand monde chez les jeunes lutteurs pour tenter de détrôner Modou Lô. Après avoir soumis Ama Baldé, Boy Niang 2 et Siteu, le roi des arènes qui avait déclaré ne vouloir affronter que les jeunes lutteurs, n’a désormais sur son chemin que Reug Reug et Sa Thiès. Mais, si le premier nommé est déjà sous contrat pour défier le fils de De Gaulle en janvier, le fils de Double Less est quant à lui libre depuis sa défaite contre Eumeu Sène la saison dernière.

Interrogé sur la possibilité de disputer un combat royal cette saison, Sa Thiès a prié Modou Lô de lui accorder une chance de prouver qu’il est bien capable d’accéder au trône.

« Je veux qu’il m’offre l’occasion de me mesurer à lui. Qu’il me tende la main comme il l’a fait pour ses derniers adversaires. Je suis sûr de mes forces et je suis différend de Siteu, Boy Niang et Ama Baldé. Chacun a sa manière de faire mais tout le monde sait que je donne tout dans mes combats (…) Pour battre Modou Lô, il faut travailler très dur et se montrer conquérant » a-t-il déclaré.

