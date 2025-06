Au moment où le combat Balla Gaye 2 v Siteu est en gestation, Papa Sow de Jambaar Productions a une autre idée derrière la tête. L’ancien lutteur de l’écurie Fass souhaite une nouvelle confrontation entre le Roi des Arènes et le Tarkinda.

Décidément le dénouement du combat royal n’a pas satisfait tout le monde. Même si les spectateurs se sont régalés dimanche dernier à l’arène nationale en assistant aux coups de poings rageurs de Modou Lô et Siteu, il n’y a malheureusement pas eu de chute comme l’espéraient les amateurs de lutte.

Siteu a certes tenu tête à Modou Lô mais le phénomène de Lansar aurait pu créer la surprise s’il était un peu plus entreprenant. C’est en tout cas l’avis de Papa Sow qui souhaite déjà un remake de ce choc.

« Il y’a comme un goût d’inachevé. C’est vrai que Siteu a lutté avec une stratégie bien mûrie mais je le félicite car j’aurai fait pareil devant un lutteur comme Modou Lô. Toutefois je pense qu’il aurait pu être un peu plus offensif et l’emporter car il n’aura peut être pas l’occasion de disputer un autre combat royal. Maintenant je pense qu’il peut poussé pour affronter Modou Lô à nouveau et tenter encore sa chance. Il n’a rien à perdre et qu’importe le résultat il pourra ensuite affronter Balla Gaye 2 avec un cachet qui va avoisiner 300 millions Fcfa. Mais là s’il choisi un autre adversaire, la couronne va lui échapper car Modou Lô se rapproche de la fin de sa carrière » assure-t-il sur Lutte TV.

