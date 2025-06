Quelques jours après la victoire de Modou Lo sur Siteu, le débat s’agite sur son prochain adversaire. Parmi les noms cités, celui de Sa Thiès revient sans cesse et parait être le plus probable si le Roi des Arènes devait renouer son nguimb et poursuivre sa logique de défier les jeunes de l’antichambre.

L’arène n’est pas prête de voir son Roi décrocher. Alors que sa victoire sur le Tarkinda n’a pas encore été confirmée, Modou Lo est déjà sur toutes les lèvres pour sa prochaine sortie. Qui sera le prochain adversaire du détenteur de la couronne royale ? C’est la question que tous les amateurs et chroniqueurs de lutte se posent présentement. Mais si on considère les lutteurs que Modou Lo n’a jamais défié, les noms de Tapha Tine, Reug-Reug et Sa Thiès s’imposent dans la shortlist.

Toutefois, Tapha Tine sortant d’un revers amer contre Balla Gaye 2 et en passe de livrer son premier combat en MMA, ne serait pas l’adversaire idéal du Roi des Arènes qui pourrait lutter à nouveau en fin de saison. Par contre, malgré ces détails, Modou Lo pourrait bien aussi tendre la main au Géant du Baol pour taire les avis qui disent qu’il le craint. Reug-Reug qui, pour sa part, a toujours clamé son désir de défier le Roc des Parcelles Assainies, est actuellement sous contrat et devrait croiser le fer avec les deux phénomènes de Pikine à savoir Boy Niang 2 et Ama Baldé.

Sa Thiès, le plus plébiscité pour défier Modou Lo

Une situation du champion en MMA qui fait les affaires du dernier cité, Sa Thiès. Le fils de Double Less sort d’une défaite contre Eumeu Sène. Un échec qui l’a freiné dans son élan vers la cour des Grands, mais qui ne devrait pas l’empêcher de prétendre à la même fortune que Siteu. Sa Thiès est un jeune estimé par les ténors de l’arène de par son comportement et son courage. Son nom est souvent revenu dans les mots de Modou Lo parmi les jeunes qu’il aimerait « donner une chance avant de raccrocher avec la couronne ».

Cible des journalistes depuis la victoire de Modou Lo dimanche dernier sur Siteu, Sa Thiès a lui-même clamé qu’il était prêt à défier le Roi des Arènes. « Je suis prêt à en découdre avec Modou Lo. Je ne suis pas Ama Baldé ni Boy Niang ni Siteu », a déclaré Sa Thiès mardi lorsqu’il a été interpellé sur son choc contre Kharagne Lo.

Voir un combat Modou Lo/Sa Thiès ne serait pas surprenant ! Le Roi des Arènes a déjà fait comprendre qu’il n’accordera plus de revanche et préfère lutter contre les jeunes. Si on suit cette logique, Sa Thiès coche toutes les cases pour espérer affronter Kharagne Lo. Mieux, un combat entre Balla Gaye 2 et Siteu, devrait encourager le détenteur de la couronne à défier le petit-frère du Lion de Guédiawaye qui veut à tout prix récupérer le graal.

Mais, une autre question se pose à l’heure actuelle : Modou Lo va-t-il mettre un terme à sa carrière comme il l’avait prévu ? Chose qui serait possible si le champion des Parcelles Assainies respectait sa parole, comme le lui a rappelé son manager Birame Gningue. « Modou Lô avait dit qu’il arrêterait sa carrière après trois combats, maintenant c’est à lui de décider … ».

wiwsport.com