Le duel entre Modou Lô et Siteu se poursuit au CNG. Après le recours de Lansar pour contester la victoire du roi des arènes, c’est au tour de Rock Énergie de déposer une lettre de réclamation au Comité National de Gestion (CNG).

Le Président de Rock Énergie à commencé par se prononcer sur le recours déposé par Max Mbargane mardi au CNG. Selon Khadim Gadiaga, celui-ci n’a aucune chance d’aboutir car les arbitres ont appliqué le règlement en plus d’avoir vérifié à l’aide de la VAR qu’il n’y avait pas chute de Modou Lô.

« Max Mbargane parle dans l’air mais moi je vous parle de règlement car j’ai été président de l’association des lutteurs pendant cinq ans. Même quand j’étais lutteur en activité j’étais dans la gestion administrative de l’arène donc je sais de quoi je parle (…) Il n’y a pas eu de chute de Modou par quatre appuis et même s’il y’avait chute, elle ne pouvait pas être validée car son adversaire était hors de l’enceinte. Que les fans de Modou Lô soient donc rassurés, le recours n’a aucune chance d’aboutir » a-t-il fait savoir sur Gaston Productions.

Khadim Gadiaga d’ajouter que le camp du roi des arènes a introduit une lettre de réclamation au CNG afin de vilipender Siteu et pointer du doigt les arbitres pour les fautes non sanctionnées du Tarkinda.

« Modou Lô a tout fait dans ce combat. Il a pris l’initiative d’attaquer à plusieurs reprises alors qu’il pouvait se dire qu’il est le roi des arènes et attendre (…) Siteu est sorti de l’enceinte et a donné un coup irrégulier derrière les sacs. L’arbitre l’a averti pour sortie délibérée mais pas pour coup irrégulier ce qui n’est pas normal. Sur l’action où les deux lutteurs sont allés au sol, Siteu a aussi fait une sortie délibérée. Mais il n’a pas été sanctionné non plus. Donc au total il devait recevoir cinq avertissement mais on ne lui a donné que trois. C’est sûr c’est faits que porte notre réclamation » a-t-il informé.

Wiwsport.com