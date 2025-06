Pour son entrée en lice dans le groupe C de la Coupe de la CAF, le Jaraaf de Dakar a subi une défaite 2-0 face à l’ASEC Mimosas. Une première contre-performance cette saison pour les Médinois, que leur entraîneur, Malick Daf, attribue à des détails déterminants.

« Après 9 matchs, c’est notre 1ère défaite… Nous n’avons pas été outrageusement dominés par l’ASEC, mais comme c’est le football, il faut des erreurs et des détails pour voir des buts« , a souligné Malick Daf lors de la conférence d’après-match. Le match, pourtant équilibré dans son ensemble, a basculé sur deux moments. À la fin de la première mi-temps, un centre anodin a surpris la défense sénégalaise, permettant à l’ASEC de prendre l’avantage à la 45ᵉ minute. En deuxième période, malgré des changements tactiques et une volonté d’aller de l’avant, le Jaraaf a encaissé un second but sur une tête de Kankonde Tshisungo à la 71ᵉ minute, scellant ainsi la victoire ivoirienne.

Malick Daf s’est montré lucide, mais optimiste quant à la suite de la compétition. »Nous allons corriger les erreurs et continuer à travailler. » Avec ce revers inaugural, le Jaraaf devra impérativement se reprendre le 8 décembre prochain face à l’USM Alger, dans un match déjà mimportant au Stade Lat Dior de Thiès.

