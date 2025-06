L’USM Alger a envoyé un message fort à ses concurrents en infligeant une lourde défaite 6-0 à Orapa United lors de la première journée de la phase de poules. Cette performance place les Algérois en tête du groupe C et annonce un défi de taille pour le Jaraaf, qui les affrontera lors de la prochaine journée à Thiès.

L’USM Alger a écrasé Orapa United du Botswana 6-0 au stade du 5-Juillet. Ismail Belkacemi a ouvert le score dès la 4ᵉ minute sur une passe parfaite de Benzaza, avant de doubler la mise à la 15ᵉ minute grâce à un service de Ghacha. Redouani a inscrit le troisième but à la 34ᵉ minute en profitant d’une erreur défensive, et Musa Alli a porté le score à 5-0 juste avant la mi-temps.

En seconde période, Lamara a marqué un superbe but acrobatique à la 48ᵉ minute, suivi par Merili qui a scellé le score à 6-0. Malgré d’autres occasions, le gardien botswanais Malapela a limité la casse. Avec trois points et une différence de buts de +6, l’USM Alger est en tête du groupe C. L’ASEC Mimosa, vainqueur 2-0 face au Jaraaf de Dakar, est deuxième avec une différence de buts de +2, tandis que le Jaraaf est troisième sans point.

Le prochain match verra le Jaraaf accueillir l’USM Alger à Thiès. Les joueurs de Malick Daf devront faire face à un adversaire redoutable, leader du groupe et en grande forme. Ce duel s’annonce déterminant pour la suite de la compétition.