La FIFA a publié, ce jeudi, son classement mondial des nations de football, basé sur les résultats de la trêve internationale de novembre. Le Sénégal progresse et atteint la 17e place mondiale après ses victoires contre le Burkina Faso et le Burundi, s’assurant ainsi la tête de son groupe pour les éliminatoires de la CAN 2025.

Le Maroc, malgré des performances exceptionnelles lors des éliminatoires de la CAN 2025 avec des victoires écrasantes contre le Gabon (5-1) et le Lesotho (7-0), perd une place et se retrouve 14e au classement mondial. L’équipe de Walid Regragui conserve cependant la première place sur le continent africain, devant le Sénégal, l’Égypte, le Nigeria et l’Algérie. Le top 10 africain est complété par la Côte d’Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, le Mali et la République Démocratique du Congo.

Parmi les autres faits marquants, le Niger a connu une des plus grandes progressions du classement. Les Comores, quant à elles, enregistrent un gain impressionnant de +31.23 points. À l’inverse, la RD Congo subit une perte significative de -35.538 points. Au niveau mondial, l’Argentine conserve la première place, suivie de la France et de l’Espagne. Ces équipes maintiennent leur statut de leaders sur la scène internationale.

