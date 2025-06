Très attendu lors de la tournée de BNZ Breakers en NBA lors de la présaison, Tacko Fall n’a pu être en lice en raison d’une blessure. Remis en forme, son contrat a été prolongé pour deux ans avec le club australien. Et il a disputé son premier match.

Absent de la tournée du club de NBL aux Etats-Unis avant la reprise du championnat en septembre, Tacko Fall avait une blessure au quadriceps informait BasketUSA. Il a terminé sa phase de rééducation et a lancé son aventure avec BNZ Breakers de la Nouvelle-Zelande ce jeudi face au Illawara Hawks. En 15 minutes jouées, il a réussi 5 rebonds, 4 points et 3 blocs. Toutefois les Breakers se sont inclinés (71-109). Ils occupent la 2e place du classement avec un bilan de 7-4.

Tacko Fall has 3 blocks in the first quarter 🤯 Watch live on ESPN 📺 pic.twitter.com/VImXCOKqtn — NBL (@NBL) November 28, 2024

Mardi passé, son nouveau club annonçait la signature d’un nouveau contrat qui prendra fin en 2026. Et cela sans qu’il n’est disputé un seul match pour le moment. « Tacko est un joueur qui change la donne. Sa taille, sa capacité à bloquer les tirs et à rebondir lui confèrent un avantage unique En dehors du terrain, c’est un joueur qui donne la priorité à l’équipe et qui a une éthique de travail incroyable. Il a travaillé dur pour être en forme et nous sommes ravis de le voir pleinement intégré à notre équipe », a déclaré Lisa Edser, PDG des Breakers.

2 YEARS of TACKO 🌮📝 7'6" centre Tacko Fall has officially signed for the remainder of NBL25 through to the end of NBL26 More at our website: https://t.co/VZ85eaK6Z1#UNBREAKABLE pic.twitter.com/AIM1tHgPNH — BNZ Breakers (@NZBreakers) November 25, 2024

wiwsport.com