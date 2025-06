Lors du Tournoi de Dakar comptant pour les qualifications de l’AfroBasket 2025, les Lions ont porté de nouveaux maillots. Le président de la fédération de basket avait déjà annoncé l’arrivée d’un nouvel équipementier. Connu dans le football local ou d’autres sports comme le handball, le taekwondo ou la pétanque, Majestee a pris la balle au rebond pour le basket. Dans un entretien avec Wiwsport durant cette fenêtre 2, Ousmane Kamara l’un des fondateurs, a expliqué les contours de cette nouvelle collaboration.

Quand est-ce qu’a démarré la collaboration avec la fédération sénégalaise de basket ?

Cela fait plus d’un an et demi que nous sommes en contact. J’ai beaucoup d’amis dans le secteur du basket. J’ai montré mon travail à plusieurs structures dont le ministère des sports, j’ai donné des échantillons, fait des prises de contact avec la fédération de basket, des présidents de club. Ils m’ont contacté, j’ai proposé des échantillons.

Les maillots sont jolis, d’où est venue l’inspiration ? Que racontent les maillots ?

On s’est beaucoup inspiré de la gamme proposée lors des Jeux Olympiques Paris 2024. C’était un succès parce que dans le village olympique, les maillots portés aux athlètes ont beaucoup plu. Il faut noter que le timing était bien serré et ont réussi à tout boucler en une semaine. Il y a deux jeux de maillots (vert et blanc), des chasubles pour s’entrainer, quatre polos, deux tenues de parades… Nous sommes vraiment satisfaits du travail mais on fera de mieux en mieux pour leur donner d’autres produits comme des pulls à capuche, des accessoires comme les chaussettes. Pour la prochaine fenêtre, on aura d’autres nouveautés pour les filles et les garçons.

Les fans de basket se plaignent souvent de ne pas avoir une boutique. Avez-vous pris en compte ce manque dans la collaboration ?

Effectivement, on en a discuté avec la FSBB. Nous allons mettre en place une boutique où les supporters pourront acheter tous les produits de Majestee concernant le basket. Cela fait partie de la convention signée avec la fédération et il y aura une large gamme à la boutique physique mais aussi l’ouverture de boutique virtuelle. Parce qu’au Sénégal, nous avons une chance d’avoir une population jeune mais aussi très sportive. Et nous organisons souvent des évènements. Nous allons discuter aussi sur les points stratégiques, sur les réseaux sociaux aussi. Parce qu’on a énormément de demande. Mon téléphone n’arrête pas de sonner depuis que les gens ont découvert le maillot.

Pouvez-vous nous parler de l’histoire de Majestee ?

Majestee a vu le jour en France où je m’étais installé depuis 42 ans maintenant. J’ai toujours évolué dans le domaine du sport. Je maitrise bien l’écosystème sportif surtout le textile. J’ai travaillé avec un associé pendant des années et nous avons eu plusieurs marchés.

Pourquoi avez-vous commencé avec le football ?

Faire quelque chose dans mon pays natal le Sénégal a toujours été un objectif pour moi. J’ai voulu commencer à la maison, c’est-à-dire Pikine. J’ai commencé avec AS Pikine. J’ai sollicité aussi d’autres institutions comme le ministère des sports, le comité olympique. J’ai eu plusieurs refus, il faut le dire. Mais finalement, ils ont apprécié mon travail et j’ai eu à faire les Jeux Africains, de la plage et de la francophonie, les J.O et paralympiques. J’ai aussi accompagné des fédérations.

Majestee a ouvert aujourd’hui ses portes au Sénégal, une marque locale qui gagne du terrain ?

Aujourd’hui, moi et Babacar Gueye, un ancien sélectionneur, avons ouvert la société Majestee Sénégal. Je suis un fils du pays et je sais ce qu’aiment les Sénégalais. L’équipementier est un marché très ouvert. Et je fais la même qualité que les autres équipementiers présents dans le pays. Je travaille avec des designers sénégalais qui ont l’envie de toujours faire mieux. Tout ce qui m’intéresse c’est le Made in Sénégal.

Jusqu’où voudriez-vous aller ?

Petit à petit, les choses se feront. Je voudrais qu’on donne plus de force à l’expertise locale. Il y a beaucoup de talents ici et tellement d’attentes. Si on ouvre le marché, tout le monde y gagnera.

wiwsport.com (NAF)