Rapidement menée, mercredi, l’Etoile Rouge de Belgrade a su réagir pour prendre largement le meilleur sur Stuttgart (5-1), et s’adjuger son premier succès en Ligue des Champions depuis cinq ans. Chérif Ndiaye, titulaire, n’a pas réussi à marquer son deuxième but.

L’Etoile Rouge de Belgrade a stoppé la spirale négative. Sans victoire en phase finale de Ligue des Champions depuis octobre 2019 (succès 3-1 contre l’Olympiakos) et battu lors de ses trois premiers matchs de C1 cette saison, le club serbe s’est imposé face à Stuttgart pour sa quatrième sortie à la phase de ligue (4-1), mercredi 27 novembre. Les champions serbes sont 31es sur 36 équipes sur le classement.

Tout était pourtant mal parmi pour l’équipe de Chérif Ndiaye. L’avant-centre sénégalais, titulaire, et ses partenaires ont concédé l’ouverture du score de Demirovic dès la 5e. Mais la réaction n’a pas tardé avec l’égalisation du Congolais Silas, joueur prêté par Stuttgart (12e). Puis un but d’Ivanic (65e) et un doublé de Radonjic (69e, 88e) ont permis à l’Etoile Rouge de Belgrade de prendre le large.

