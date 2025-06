Lamine Sané, ancien défenseur central des Girondins de Bordeaux, s’est confié sur les coulisses de sa décision de représenter le Sénégal, malgré une opportunité de jouer pour l’équipe de France. Né à Villeneuve-sur-Lot, le joueur, qui compte 35 sélections avec les Lions et a participé aux CAN 2012 et 2015, a porté à plusieurs reprises le brassard de capitaine.

Dans une interview accordée à l’émission Au cœur du jeu, Lamine Sané est revenu sur un moment décisif de sa carrière. Il a dévoilé les détails de l’approche de Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, alors entraîneurs de l’équipe de France, pour le convaincre de rejoindre les Bleus. « J’avais commencé un peu à jouer en championnat, le Sénégal a pensé à moi pour jouer à droite, vu que je pouvais jouer les deux postes. Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset sont partis en Équipe de France après Bordeaux, et j’étais leur poulain… Ce qu’ils ont fait, c’est que, directement lors de la saison suivante, ils sont venus me voir. Je me rappelle, on jouait contre Marseille, et Jean-Louis Gasset est venu à Marseille. Il m’a appelé et m’a demandé de descendre. Il m’a dit : “Bon, écoute, on te connaît, on te suit, on aimerait bien que tu viennes avec nous en Équipe de France, etc.” Il y avait aussi mon petit frère qui était là (Salif, ndlr), et il m’a dit : “Lui aussi, il ira en jeunes.»

L’ancien défenseur sénégalais, récemment reconverti en sélectionneur qui a notamment effectué un stage auprès des Lionceaux U17 lors du tournoi de l’UFOA remporté par ces derniers à Thiès, poursuit : « Je réfléchis, et je me dis que le Sénégal m’a appelé juste avant… Moi, le Sénégal, depuis 2002, ils me faisaient rêver… On ne va pas se mentir, je savais la concurrence qu’il y avait en Équipe de France… Koscielny était là, Rami… Des machines. Je me suis dit que Dieu m’avait donné la chance d’être pro, mais il faut aussi être conscient des choses. Je savais que si j’allais en Équipe de France, ça allait être très compliqué… Et comme le Sénégal m’a toujours fait rêver… Tout était aligné. » Il conclut : « C’est sûr que j’ai refusé une autre opportunité, mais j’ai fait ce choix avec le cœur. »

