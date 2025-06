Les sportifs sénégalais ont encore fait preuve d’une grande performance ce mardi 26 novembre lors des Jeux Africains Militaires 2024. En natation de combat, le Sénégal s’est classé troisième, avec la médaille de bronze.

Après des médailles en taekwondo et en lutte, les athlètes engagés dans la natation de combat ont cette fois-ci permis au Sénégal de remporter de nouvelles médailles grâce à une performance remarquable.

En natation de combat, l’équipe du Sénégal a été très performante, se classant troisième derrière le Nigéria (médaille d’or) et l’Algérie (médaille d’argent). Le courage et l’engagement de ces vaillants nageurs reflètent cette magnifique performance au service du sport et de la nation.

