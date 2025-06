À l’issue des 45 premières minutes de cette première journée du groupe C de la Coupe de la CAF, le Jaraaf est mené 1-0 par l’ASEC Mimosas. Une première mi-temps globalement terne, avec des statistiques peu reluisantes : 8 tirs cumulés par les deux équipes, dont 5 pour les Médinois, mais un seul cadré.

Malgré une légère domination des Sénégalais, qui ont tenté d’imposer leur rythme, les ivoiriens ont pris l’avantage dans les dernières minutes de cette première période. Un centre anodin s’est transformé en une opportunité décisive, prenant Cheikh Ndoye et la défense du Jaraaf au dépourvu. Un coup dur pour les hommes de Malick Daf, au vu des efforts déployés. Pour espérer renverser la situation, le Jaraaf devra se montrer plus incisif et élever son niveau de jeu en seconde période. L’objectif sera clair : égaliser rapidement et reprendre le contrôle du match afin de bien lancer leur campagne dans cette phase de groupes.

