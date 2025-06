Pour leur première sortie dans la phase de groupes de la Coupe de la CAF, le Jaraaf de Dakar s’est incliné 2-0 face à l’ASEC Mimosas à Abidjan. Une rencontre où les Médinois, malgré quelques séquences intéressantes, n’ont jamais vraiment trouvé les solutions face à une équipe ivoirienne plus réaliste.

La première mi-temps s’est révélée terne, à l’image des statistiques. Les Sénégalais ont tenté d’imposer leur rythme avec cinq tirs enregistrés, mais un seul cadré. En face, l’ASEC, peu inspirée dans le jeu, a fait preuve d’une efficacité clinique en fin de période. À la 45ᵉ minute, un centre anodin des Ivoiriens a surpris Cheikh Ndoye, permettant à l’ASEC de prendre l’avantage juste avant la pause. Au retour des vestiaires, les locaux, galvanisés par leur but, ont dominé les premières minutes, cherchant à alourdir le score. Malick Daf, conscient de la nécessité de réagir, a effectué deux changements avec les entrées de Pape Souleymane Dione et Maheri Touré. Ces ajustements ont permis au Jaraaf de prendre le contrôle de la possession, mais sans réellement inquiéter le portier ivoirien.

Malgré quelques intentions, les Médinois ont une nouvelle fois été punis à la 71ᵉ minute. Sur un centre venu de la droite, Kankonde Tshisungo a pris le dessus dans les airs et ajusté une tête imparable pour doubler la mise. Dépassé, Cheikh Ndoye n’a rien pu faire face à la précision du geste.

Le Jaraaf, désormais mené 2-0, a tenté de réagir, mais sans grande inspiration. Les entrées, notamment celle de Jean Boncande, n’ont pas suffi à renverser la tendance. Les Ivoiriens, confiants et bien en place, ont géré la fin de match en conservant la possession, ne laissant aucun espoir aux Sénégalais. Cette défaite met d’emblée le Jaraaf dans une position délicate dans ce groupe C. Les coéquipiers de Pape Souleymane Dione devront impérativement élever leur niveau lors de la prochaine journée, où ils recevront l’USM Alger, favori du groupe, le 8 décembre au Stade Lat Dior de Thiès. Un match important pour espérer rester en course dans cette compétition.

