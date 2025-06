Ce mardi à 20h GMT, le Stade Brestois d’Abdallah Sima se déplace au stade olympique Lluís Companys pour un choc de Ligue des Champions face au FC Barcelone. Une affiche entre des Bretons surprenants, quatrièmes de leur groupe avec 10 points, et des Blaugranas en difficulté, qui restent sur deux matchs sans victoire.

Le Stade Brestois s’apprête à relever un immense défi dans l’enceinte d’olympique Lluís Companys. Avec un parcours remarquable, les Bretons flirtent avec une qualification historique pour les huitièmes de finale.

Face à eux, un FC Barcelone expérimenté mais sous pression, sixième du groupe, et contraint de gagner pour éviter de passer par les barrages. Malgré l’écart de prestige, Brest abordera cette rencontre avec ambition, porté par l’énergie de ses joueurs et l’enthousiasme de plus de 3 000 supporters ayant fait le déplacement.

Dans cette mission périlleuse, Brest pourra compter sur Abdallah Sima, l’attaquant sénégalais en grande forme. Auteur de trois buts en Ligue des Champions, il est l’un des artisans majeurs de l’épopée européenne brestoise. Ce week-end encore, il a marqué en Ligue 1, confirmant sa bonne dynamique.

