Le Sénégal n’a pas encore réussi à améliorer ses performances en athlétisme aux Jeux africains militaires. Ce lundi, les deux autres athlètes sénégalais n’ont pas réussi à se démarquer, se classant respectivement à la 7e et 9e place.

Suite aux performances défavorables de Cheikh Badiane, exclu en finale du 100 m suite à un faux départ, et Lamine Diallo, qui a dû renoncer en demi-finale de 400 m à cause d’une blessure le dimanche. En 5000 m, Christian Manga et Bassirou Diop étaient les espoirs du Sénégal. S’ils n’ont pas pu monter sur le podium, ils ont tout de même terminé leur course avec des places moins bonnes que les attentes.

Cependant, les Sénégalais n’étaient pas les seuls à participer ce lundi, car le sergent Djiby Sarr a obtenu la 5e place à l’épreuve du lancer de javelot avec 58,52 m. Ce mardi, d’autres sportifs sénégalais participeront à des compétitions en judo, en natation de combat ou encore en lancer du poids pour tenter d’offrir de nouvelles médailles au Sénégal.

Wiwsport.com