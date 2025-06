Ce mercredi 27 novembre 2024 marque le début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine de handball. Demi-finalistes de l’édition précédente, les Lionnes chercheront cette fois le titre afin de rejoindre le cercle restreint des vainqueurs.

Ancien handballeur sénégalais, Souleymane Dia pense que le Sénégal peut bien jouer la finale de cette CAN. Une annonce faite au micro de nos confrères d’Info. Handball 2024 : « Je pense que le Sénégal peut jouer la finale, après il faudra vraiment ne pas faire de faux pas et puis ça dépendra de la forme des joueuses ». Vous savez le handball, moi j’ai analysé le handball africain et surtout le haut niveau féminin sans vouloir mettre la pression sur qui que ce soit. Je pense que le niveau du Sénégal dépendra de la capacité de ses gardiennes de but. Je pense qu’il y a quelques années, quand le Sénégal avait une gardienne de très haut niveau en la personne d’Atadou Sakho. Quand Atadou était dans les buts du Sénégal, l’équipe était vraiment au top. »

Avant de poursuivre : « Je pense que si on a réussi à rivaliser il y a quelques années avec des pays comme l’Angola, comme la RDC, la Tunisie, c’est vraiment parce que dans les buts, c’était costaud. Maintenant je ne sais pas à quel niveau sont nos gardiennes actuellement je ne vais pas vous mentir si je dis que je suis la gardienne tous les jours mais bon je pense que ça va se jouer et ça on l’a vu à la derniére CAN et au dernier championnat du monde c’était vraiment le points néfalgique de cette équipe. Si tout le monde est en forme, le Sénégal peut facilement rentrer dans le dernier carré. Je pense que le Sénégal peut jouer la finale, mais il ne devra peut-être pas rencontrer ni l’Angola ni la RD Congo avant et puis surtout faire très attention à l’Egypte », a-t-il souligné.

Wiwsport.com