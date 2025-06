Au terme de la fenêtre 2 des éliminatoires de l’Afrobasket 2025, marquée par un sans-faute des Lions à Dakar Arena, le sélectionneur Ngagne Desagana Diop a exprimé son mécontentement concernant les conditions de préparation de l’équipe nationale, menaçant même de démissionner si la situation ne s’améliorait pas.

En réponse, le président de la Fédération sénégalaise de basket, Me Babacar Ndiaye, a tenu à recadrer le débat tout en reconnaissant les efforts fournis. Il a souligné les efforts consentis par le ministère des Sports dans un contexte financier difficile. « Le coach Desagana Diop est très correct et très courtois. Mais je sais que le ministre des Sports a fait tellement d’efforts pour la tenue de cette compétition. Ils n’ont pas de ressources au niveau du ministère des Sports. Comme vous le savez, les ressources sont destinées à l’organisation et à la participation aux compétitions internationales, » estime le patron du ballon orange sénégalais avant d’ajouter : « Desagana n’a pas tous ces éléments pour pouvoir se prononcer. C’est un technicien, et ce qu’il veut est que son équipe soit dans de bonnes conditions de performance. Mais, en mon âme et conscience, nous avons été privilégiés. »

Babacar Ndiaye a enfin tiré un bilan positif de la fenêtre, félicitant l’équipe pour ses trois victoires qui rapprochent le Sénégal de la qualification officielle. Le président espère que les finances seront disponibles en temps voulu pour 2025 afin de mieux préparer les prochaines échéances.

wiwsport.com