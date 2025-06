Idrissa Gueye, Pape Matar Sarr, Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson… Notre Team Of The Week, disposée en 4-3-3, fait la part belle à nos représentants sénégalais en Premier League. Mais d’autres ont également brillé en Ligue 2 française et ailleurs.

DEMBA THIAM héroïque

Avec une équipe de la Juve Stabia réduite à dix dès la 15e minute, le portier sénégalais de 26 ans a réalisé un très bon match pour permettre aux siens d’accrocher un point face à Brescia en Serie B ce samedi (0-0). D’entrée, Thiam s’est montré autoritaire dans sa surface avec une superbe intervention face à Gennaro Borrelli. Vigilant sur les balles aériennes et dans ses sorties, l’ancien gardien de la SPAL a sorti le grand jeu au retour des vestiaires. Son sixième clean-sheet en 14 matchs permet à la Juve Stabia d’engranger un précieux point et d’occuper une bonne huitième place.

MAMADOU DIARRA constant

Régulier avec le Grenoble Foot 38 cette saison, le défenseur de 26 ans a encore prouvé son importance pour le GF38 lors du nul contre l’ESTAC Troyes en Ligue 2 vendredi (0-0). Capitaine des siens dans cette rencontre, l’ancien joueur de l’ASC Jaraaf a parfaitement tenu son rôle. Il a été, et de très loin, le joueur ayant touché le plus de ballon (128) et s’est montré impeccable sur ses transmissions. Hyper solide dans les duels, Diarra ne s’est pas caché, même si Grenoble enchaîne une nouvelle contre-performance et reste 10e de Ligue 2.

SADIBOU SANE solide

Titulaire indiscutable dans la charnière centrale du FC Metz depuis le début de saison en Ligue 2, le défenseur de 20 ans enchaîne les performances prometteuses, comme vendredi contre Clermont (1-1). Il fait preuve de maturité et solidité sur plusieurs interventions et se montre aussi irréprochable dans les relances avec l’actuel troisième de Ligue 2.

FALLOU FALL impérial

Comme son équipe Fredrikstad, vainqueur 1-0 de Hamarkameratene, samedi, à l’occasion de la 29e et avant-dernière journée de l’Eliteserien (D1 norvégienne), le défenseur gaucher de 20 ans a réussi sa dernière de la saison à domicile. Impressionnant depuis quelques matchs, le joueur prêté par le Stade de Reims a excellé dans les duels, ses interventions face aux attaquants adverses et aussi dans ses sorties de balle. Un prêt en Norvège pour le moment réussi pour Fall qui va essayer de remporter la Coupe de Norvège face à Molde, le 7 décembre prochain.

MOUSSA NDIAYE impressionnant

L’arrière gauche d’Anderlecht a confirmé sa bonne forme et a sorti une performance XXL lors de la flamboyante victoire des Mauves contre La Gantoise ce dimanche en Jupiler Pro League (6-0). Imbattable dans les duels, impressionnant de réussite dans les dribbles et très autoritaire sur ses interventions, l’ancien joueur du Barça Atlètic a eu une belle activité dans son couloir et a proposé des solutions pour créer des décalages grâce à ses montées mais aussi pour servir. L’arrivée de David Hubert l’a bien remis en confiance et cela se traduit sur les terrains.

IDRISSA GUEYE infatigable

De retour à Everton après avoir brillé avec l’Equipe Nationale lors de la trêve internationale, le milieu de terrain de 35 ans a rendu une performance de qualité face à Brentford en Premier League ce samedi (0-0). Très présent dans la construction et la récupération, il a initié plusieurs bonnes situations des Toffees. Solide dans les duels, il n’a pas également hésité à tenter sa chance sur les frappes, même s’il en a un peu trop fait.

PAPE DEMBA DIOP précieux

L’ancien pensionnaire de Diambars a encore présenté une très belle copie avec Zulte Waregem, lors de la large victoire contre le RFC Seraing (5-1) en Challenger Pro League ce dimanche. Le milieu de terrain de 21 ans a montré la voie à ses partenaires en ouvrant le score en fin de première période. Encore très précieux dans la récupération et très inspiré sur ses passes, il a distillé une superbe passe décisive à Jeppe Erenbjerg sur le cinquième but du Essevee. Trois buts et trois passes décisives en 11 matchs, pas mal du tout pour Pape Demba Diop qui voit son équipe prendre la première place de la D2 belge.

PAPE MATAR SARR providentiel

Un nouveau rendement très positif face à Manchester City pour le milieu de terrain de Tottenham. À l’image de la plupart de ses coéquipiers, qui ont pris d’assaut l’Etihad Stadium ce samedi en Premier League (victoire 0-4), le joueur de 22 ans a réalisé un superbe match avec notamment une très bonne première période où il a remporté tous ses duels (4). En seconde période, il a fourni beaucoup d’efforts dans la récupération et les replis. Un match de qualité pour confirmer un peu plus son excellent potentiel.

ISMAÏLA SARR retrouvé

Enfin une excellente prestation de l’ailier sénégalais de Crystal Palace. Titulaire pour la quatrième fois d’affilée en Premier League, l’ancien joueur de Watford et du Stade Rennais a été exemplaire, particulièrement en première période, face à Aston Villa ce samedi (2-2). Tranchant dans ses appels, bien inspiré dans ses courses et surtout clinique devant le but, il ouvrait le score au Villa Park dès la 4e minute sur un service de Mateta, synonyme de son premier but avec Palace. Ensuite, il a constamment mis en difficulté la défense des Villans. Il délivre une passe décisive à Justin Devenny sur le 1-2 pour les Eagles (45e+1). Un match référence pour un Izo qui aurait pu être le héros de Crystal Palace s’il s’était montré beaucoup plus appliqué sur sa reprise à la 78e. De quoi lancer enfin sa saison ?

NICOLAS JACKSON s’épanouit

Sur la lancée de son bon début de saison en club, l’attaquant de Chelsea a encore été intéressant ce samedi face à Leicester City (victoire 1-2). Le Sénégalais de 23 ans a crevé l’écran avec et sans ballon et dans ses duels. En confiance, il a littéralement malmené Wout Faes et cassé les reins d’Okoli sur l’ouverture du score des Blues, son septième but de la saison. En plus de cette réalisation classe, l’ancien joueur de Villarreal a été également très présent dans les meilleures situations de Chelsea, à l’image de son centre pour Madueke (44e) et de ses tentatives repoussées par le gardien adverse (54e, 75e). Si seulement on pouvait voir beaucoup plus souvent le même joueur avec l’Equipe Nationale…

PATHE MBOUP voit double

Une superbe copie pour l’ailier gauche du Pau FC lors de la large victoire contre le Red Star vendredi (4-1) ! Dès les premières minutes, le joueur de 21 ans a été déterminant en ouvrant le score d’un bel enchaînement sur un long ballon d’Antoine Mille. Déterminé, il a ensuite beaucoup tenté (24e, 45e, 51e, 60e, 74e). Il se fait récompenser dans le dernier quart d’heure en redonnant l’avantage aux Palois. Un premier doublé en carrière pour Mboup, qui a fait parler la poudre au Nouste Camp. De bon augure pour le Pau FC qui occupe la 9e place de Ligue 2.

