Le Sénégal va affronter le Cameroun ce dimanche à 18h. Ce match comptant pour la dernière journée des qualifications de la fenêtre 2 permettra de connaitre le leader du groupe C. Une affiche aux allures de revanche !

« C’est un match très important. On a une revanche à prendre sur ce qui s’est passé au Nigéria, il y a un an et demi. C’était une défaite qui a été difficile à encaisser mais elle nous servira de motivation. On sait que le Cameroun est une très grosse équipe, on va se concentrer sur nous, sur nos points forts, corriger nos faiblesses et essayer de gagner ce match » a déclaré Lamine Sambe en zone mixte hier. Le Sénégal et le Cameroun ont remporté leurs matchs lors des deux premières journées.

En aout 2023, le Cameroun éliminait le Sénégal de la course des qualifications pour le tournoi de qualification olympique dans une rencontre où l’arbitrage a été le 13e Lion Indomptable. Un douloureux souvenir pour la bande à Lamine Sambe…

Ainsi, le Sénégal battre le Cameroun ce dimanche devant leur public à Dakar Arena pour remettre les pendules à l’heure. Il pourra compter sur la bonne forme de l’équipe et de la présence de l’entraineur principal. « Nous formons une équipe très unie, avec un groupe jeune qui vit avec beaucoup d’enthousiasme. Comme on le dit souvent, nous sommes une famille. Et aujourd’hui, c’est ce qui fait notre force. C’est une tanière qui me donne beaucoup d’énergie. Nous sommes là pour les mentorer, leur montrer leur chemin. On va continuer à progresser pour décrocher cette qualification ».

