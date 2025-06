A la fin de la conférence de presse ce dimanche, Desagana Diop a tenu à parler à la presse sénégalaise. En wolof, il a exposé les problèmes de la tanière et a lancé un message à l’État pour de meilleures conditions de regroupement et une bonne préparation pour l’AfroBasket 2025.

« Je ne voulais pas parler de cette situation avant le tournoi parce que je voulais qu’on reste concentré sur les trois matchs et les remporter. Les joueurs ne sont pas contents et ce n’est pas la faute de la fédération » a précisé Desagana Diop lors de sa déclaration.

« Je suis venu en équipe nationale grâce à Boniface Ndong et Makhtar Ndiaye qui m’ont demandé de venir parce que beaucoup de gens ne savaient pas que j’étais coach et je garde de bonnes relations avec Boniface. J’hésitais à venir parce que je ne suis venu que deux fois en AfroBasket et à l’époque il y avait des problèmes de primes, de billets de voyage. Cela dit, je ne regrette pas d’être venu diriger l’équipe nationale après Boniface parce que il y a tellement de passion ici, d’amour pour le maillot. Si l’équipe nationale devrait se regrouper toute l’année, je préfère être ici qu’ailleurs mais dans de bonnes conditions. Je veux tout d’abord remercier les joueurs qui sont toujours prêts à défendre les couleurs de leur nation. Remercier aussi la fédération qui je sais, fait énormément d’efforts. Lors du tournoi en aout, je sais que c’est le président qui a mis la main à la poche » a-t-il déclaré.

https://twitter.com/AmarNafy/status/1860823050846883999

Ainsi, derrière le carton plein des Lions se cache une situation très déplorable vécue par la sélection nationale. Des manquements qui n’ont pas plu au coach, son staff et les joueurs. « Nous avons eu des problèmes de billets d’avion. Le regroupement devait démarrer le 18 novembre passé, il y a des joueurs qui ont obtenu leur billet la veille et d’autres le jour-j comme Pape Moustapha Diop, Amar Sylla… Leurs clubs demandaient après leurs billets. Arrivés ici (Dakar), des joueurs sont restés à l’hôtel de 12h à 20h sans avoir accès à leurs chambres parce qu’on avait pas payé l’hôtel. Je ne veux pas diriger une équipe qui vit cette situation » a-t-il expliqué expliquant le long trajet d’un de ses assistants Amadou.

L’équipe nationale du Sénégal sera encore en regroupement au mois de février prochain. Avec un carton plein, les Lions ont pris une bonne option pour la manche retour des qualifications. Pour l’AfroBasket 2025 qui aura lieu au mois d’aout, le staff de Desagana a déjà mis en place un plan de préparation. Et une préparation à l’étranger est une condition non négociable. « Makhtar Ndiaye et Maleye Ndoye font leur travail. Ils ont élaboré un plan de préparation pour l’Afrobasket, on doit voyager pour aller en Europe. S’ils n’arrivent pas à financer cela, je ne vais plus diriger cette sélection. Je n’ai jamais été demandeur, je ne regrette pas d’être venu, mais il faut faire le minimum » a-t-il ajouté.

