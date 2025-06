C’est la dernière journée de la fenêtre 2 des qualifications pour l’Afrobasket 2025. Le Soudan du Sud, la RDC pour le groupe A, le Sénégal ou encore le Cameroun pour le groupe C veulent réussir le carton plein ce dimanche.

Quelles sont les équipes qui termineront leaders de leurs groupes à l’issue de ce tournoi? La réponse sera connue ce soir à l’issue de la troisième et dernière journée. Les Sud-Soudanais sont favoris pour terminer à la première place du groupe A après les deux premières journées où ils ont battu le Maroc et le Mali. Ils seront opposés à la RDC qui en a fait de même. L’objectif sera de faire un carton plein et de maximiser ses chances avant la phase retour en février. C’est le même scénario dans le groupe C où le Sénégal et le Cameroun vont s’affronter à 18h. Ils ont tous les deux battus le Gabon et le Rwanda. L’équipe dirigée par Cheikh Sarr va tenter de décrocher une victoire à Dakar Arena en dernière heure.

La prochaine fenêtre qui fera connaître les 16 équipes participantes à l’Afrobasket aura lieu en février 2025. Pour rappel, le rendez-vous continental aura lieu en août en Angola.

Voici le programme

12h – Mali vs Maroc

15h – Soudan du Sud vs RDC

18h – Sénégal vs Cameroun

21h – Rwanda vs Gabon

