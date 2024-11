Le match Sénégal vs Rwanda, remporté par les Lions, et comptant pour la première journée des qualifications pour la Coupe du Monde était l’occasion pour la presse sénégalaise de faire face à Cheikh Sarr. Il a souligné les forces de l’équipe nationale dont le secteur de la mène avec Brancou Badio mais pas que lui …

Le Sénégal a battu le Rwanda (81-58) lors du premier match du tournoi de Dakar. Le coach Cheikh Sarr qui depuis 2021 est l’homme à tout faire du basket rwandais à parlé d’absence et de la blessure de son meneur pour expliquer la défaite. Mais aussi les qualités de l’équipe nationale du Sénégal qui selon lui s’est fait un nom dans le continent. « Le Sénégal est une grosse équipe, avec des joueurs qui évoluent en Euroleague, ils sont tous professionnels. En venant ici, on savait qu’on allait rencontrer une grande équipe qui a de bons arrières. Brancou Badio, c’est l’un des meilleurs meneurs d’Afrique. Boissy a beaucoup progressé dans le jeu, Youssou Ndoye et Lamine Sambe sont des vétérans » a-t-il déclaré en conférence de presse après le match.

C’était aussi l’occasion d’évoquer son dernier match à Dakar Arena. C’était lors de la finale de l’AfroBasket Féminin entre le Sénégal et le Nigeria en 2019. « On a fait tout ce qu’on devait faire. On l’a raté à la dernière seconde. Tout le monde a vu qu’on a raté beaucoup de lancer-francs et puis Yacine Diop a perdu la balle. Je ne suis pas sur le terrain pour contrôler le ballon. Je n’ai rien à me reprocher. C’est vrai qu’on se rappelle de cette fameuse finale mais revenir à Dakar Arena, chez moi me fait du bien ».

