Il est de retour ! Youssou Ndoye (33 ans-2,13m) était absent lors des matchs amicaux en août passé, il revient toujours aussi conquérant dans la tanière.

Évoluant en Chine, Youssou Ndoye était absent lors de la préparation des qualifications pour l’AfroBasket 2025 (la fenêtre 2) en raison du calendrier de la compétition de son championnat. Lors de l’entrée en lice des Lions hier, il était le deuxième joueur le plus utilisé sur le terrain, 25 minutes jouées. Avec Brancou Badio qui réussit le même nombre de points, le pivot des Lions a inscrit 14 points, réussi 5 rebond et 3 passes décisives.

« L’objectif principal était de gagner notre premier, c’était vraiment important pour nous. On va oublier cette victoire et se concentrer sur le prochain match. Je suis très content de revenir et de voir mes frères, il y a des nouveaux. Cela fait 10 ans que je suis en équipe nationale, je suis vraiment content de revenir. On se prépare pour l’AfroBasket et il faudra gagner match après match » a déclaré le pivot en conférence de presse.

wiwsport.com