Joueur de Southampton entre 2014 et 2022, un ancien coéquipier de Sadio Mané raconte les premiers pas de l’attaquant sénégalais avec les Saints.

Ancien international irlandais et passé par Southampton entre 2014 et 2022, marquant notamment 37 buts en 243 matchs, Shane Long (37 ans) a donc assisté de plus près aux premiers pas de Sadio Mané chez les pensionnaires du St Mary’s Stadium. L’attaquant sénégalais, qui a porté le maillot de Southampton entre 2014 et 2016 (74 matchs, 25 buts, 12 passes décisives), a ainsi été raconté par son ancien coéquipier. Ce dernier relatant ses premiers pas en Angleterre.

« Quand Sadio est arrivé avec l’équipe première, il était horrible », a d’abord lâché Long au Fozcast de l’ancien gardien Ben Foster. Mais l’Irlandais, dans des propos rapportés par le Liverpool Echo, a tenu à relativiser. « Évidemment, il n’était pas horrible, je retire ce que j’ai dit. Mais il y avait des moments où on disait ‘ooh, il a quelque chose là’. On lui donnait des coups de pied mais on se blessait, il avait cette force en lui. Il pouvait passer tout le monde, puis envoyer le ballon à l’angle Z en essayant de centrer, il pouvait le faire sortir du terrain. »

Toutefois au fil des mois à Southampton, Sadio Mané, alors arrivé en provenance du Red Bull Salzbourg pour 23 millions d’euros, finit par crever l’écran définitivement se fendant des performances remarquables et remarquées sous le maillot rouge, blanc et noir, avant son retentissant transfert à Liverpool à l’été 2016. Et apparemment, un homme n’est pas étranger à la fulgurante trajectoire de l’attaquant sénégalais. « Mais ensuite Ronald Koeman a réussi et à l’entraîner et a bien le coacher, et il a atteint cette forme qui vous a fait penser que ce gars pouvait atteindre le haut niveau », ajoute Shane Long.

