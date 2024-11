Demba Seck, titulaire pour la première fois de la saison avec Catanzaro, a délivré une passe décisive lors du nul 2-2 des siens face à Mantova ce samedi. Une première avec le Sénégalais depuis quasiment trois ans.

C’est un petit événement que les suiveurs de la Serie B italienne ont assisté ce samedi 23 novembre. Demba Seck, qui a connu l’Equipe Nationale A du Sénégal en septembre 2022, contre la Bolivie en amical, a tenté d’aller se relancer en signant à Catanzaro lors du dernier mercato estival. Titularisé pour la première fois de la saison, le joueur de 23 ans s’est montré décisif.

Face à Mantova pour le compte de la 14e journée de la D2 italienne, l’ancien joueur de la SPAL, du Torino et de Frosinone a adressé un bon ballon à Pietro Iemmello pour l’égalisation à 1-1 de Catanzaro (26e). Un événement puisque Seck n’avait plus marqué ou délivrer une passe décisive en match officiel depuis le 30 novembre 2021, lors d’une défaite de la SPAL contre Lecce (1-3).

Entre la Serie B, la Serie A et la Coupe d’Italie, il aura donc fallu attendre 1089 jours et 62 matchs plus tard pour voir le natif de Guédiawaye se montrer décisif. Déjà un bon chemin parcouru vers la rédemption et la quête d’un premier but pour la première fois depuis le 21 septembre 2021. Sa prestation du jour, avec notamment un nul accroché (2-2), devrait lui permettre d’enchaîner.

wiwsport.com