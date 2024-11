Le champion du monde des lourds One Championship a donné son pronostic du combat royal de ce dimanche entre Modou Lô (Rock Énergie) et Siteu (Lansar).

Sur Bantamba TV, Reug Reug a pris le contrepied des techniciens de lutte. Si beaucoup ont donné un large avantage au roi des arènes, la foudre de Thiaroye penche plutôt pour une combat équilibré ce dimanche entre Modou Lô et Siteu. Le nouveau champion du monde en MMA a donné au Tarkinda la stratégie gagnante du duel.

« Siteu sera le vainqueur sil y’a du corps à corps. Modou Lô est un très grand lutteur mais si vous regardez bien ses combats, il se bagarre toujours pour affaiblir son adversaire avant de faire de la lutte pure. Donc Siteu doit être prêt et très patient dans ce combat. Il ne doit pas non plus faire d’erreur car il le payera cash. Il ne doit pas se bagarrer n’importe comment avec Modou Lô. Il doit bien se positionner pour utiliser sa frappe du gauche (…) Il a l’avantage de la taille, donc il doit l’utiliser car se battre avec quelqu’un d’élancé est très difficile » a-t-il assuré.

Wiwsport.com