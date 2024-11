Les Lions ont largement dominé leur adversaire lors de leur deuxième sortie des qualifications pour l’AfroBasket 2025. Ils réussissent ainsi un 2/3 et consolident leur première place du groupe C en attendant le dernier match ce dimanche.

La dernière participation du Gabon à l’AfroBasket remonte en 2015. En 2024, il est à la recherche du 4e ticket de son histoire pour dire que l’adversaire du jour n’est pas une foudre de guerre. C’est une deuxième défaite pour les coéquipiers de Igouwe.

Les Big Men ont lancé la partie en défendant bien sous le cerceau. Des « Not in my house » qui vont durer les deux premières minutes de la partie. Et c’est le Sénégal qui va lancer le compteur avec Brancou Badio sur un tir primé. Débloqués, les Lions vont surfer sur l’efficacité et bien en place défensivement pour claquer un 13-0. Il faudra attendre la 6e minute de jeu pour voir le premier panier gabonais (13-3). Le Sénégal domine largement le premier round (22-5).

C’est dans le deuxième round que les Gabonais vont se montrer plus efficaces. Ils réussiront 24 points inscrits. C’est d’ailleurs le même nombre de points qu’ils encaisseront (29-46). Ce quart-temps est aussi marqué par la bonne entrée de Makhtar Gueye qui réussit 8 points dans ces 10 minutes avec notamment deux tirs primés. Les Lions garderont les 17 points d’écart du premier quart-temps. Touché lors d’un duel, Pape Moustapha Diop rejoindra les vestiaires avant ses coéquipiers. Lui qui comptait déjà 6 points à la mi-temps, reviendra à l’échauffement avec les siens avant le coup de sifflet de la seconde période.

Comme en début de match, le Sénégal réussit un bon quart-temps en creusant encore plus l’écart, 33 points d’écart. Quatre tirs primés ont été réussis par la bande à Brancou Badio durant ce round (77-44). Et de mieux en mieux pour le dernier quart-temps. Les Lions sont sans pitié devant le Gabon(92-48) après 5 minutes de jeu avec notamment deux paniers d’affilée de Bamba Diallo (5-0), le Gabon siffle le temps mort pour retrouver ses esprits. Rien n’y put, après deux tentatives échouées, le Sénégal va atteindre la barre des 100 points à deux minutes de la fin. Jean Jacques Boissy assure ses deux LF, les Lions passent (101-54). Sonnez la cloche , c’est une première dans cette fenêtre 2 d’atteindre la barre des 100 points.

Défensivement, ils ne seront pas au rendez-vous à la fin de la rencontre mais le match était déjà plié. Desagana Diop et ses hommes remportent le match, sans surprise (101-58).

Le Sénégal jouera son dernier match du tournoi ce dimanche face au Cameroun. Les Lions indomptables vont affronter le Rwanda à 21h.

