Il était exceptionnel ce soir. Bamba Diallo a terminé deuxième meilleur marqueur de la rencontre. Le Sénégal a battu le Gabon et se rapproche de son objectif pour cette fenêtre 2 des qualifications pour l’Afrobasket 2025.

16 points, 3 rebonds et 2 passes décisives en 18 minutes jouées. Contrairement à hier, Bamba Diallo a sorti le grand jeu et bien sûr avec un temps de jeu plus conséquent. Son adresse a permis à l’équipe de creuser l’écart face au Gabon.

« On l’a préparé comme pour les autres matchs. On nous a assigné comme objectif de remporter les trois matchs afin de nous mettre dans une position favorable pour la phase retour. Nous avons gardé cet objectif en tête tout en respectant tous les adversaires. Le collectif de l’équipe est bon, on a partagé la balle, si vous regardez le nombre de passes décisives (NDLR : 20 dont 7 pour Jean Jacques Boissy) , il y’a une progression comparé aux autres matchs » a-t-il déclaré en zone mixte.

