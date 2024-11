Au terme d’un enchaînement de grande classe, l’attaquant sénégalais met Chelsea devant sur la pelouse de Leicester City. Il inscrit son septième but de la saison en Premier League.

Nicolas Jackson est bel et bien dans sa saison. Devenu beaucoup plus régulier, l’attaquant sénégalais de 23 ans enchaîne les buts en Premier League et vient de signer déjà sa septième réalisation de la saison. Alors que Chelsea se déplace sur la pelouse de Southampton ce samedi, il a ouvert le score pour les Blues.

Sur un long ballon, l’ancien joueur du Casa Sports profite de l’hésitation et de la passivité de la défense des Foxes, notamment Wout Faes, pour provoquer à gauche de la surface. Trouvé ensuite par Enzo Fernandez, il termine avec un extérieur du pied droit. Un superbe but pour confirmer sa confiance actuelle, du moins en club.

Nicolas Jackson frappe à nouveau en Premier League ! 🥵 La finition du Sénégalais est parfaite et ça fait 7 buts pour lui en championnat cette saison 🇸🇳#LEICHE | #PremierLeague pic.twitter.com/7Md7cNy8yG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 23, 2024

