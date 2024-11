Chelsea a pu compter sur un Nicolas Jackson des grands jours pour maîtriser Leicester City (1-2) ce samedi en Premier League. L’attaquant a marqué son septième but de la saison, tout en étant présent dans la plupart des bons coups des Blues qui confortent leur place sur le podium.

Après deux partages d’un but partout face à Manchester United et Arsenal lors de ses deux derniers matchs de Premier League, Chelsea a parfaitement corrigé le tir avec une victoire au King Power Stadium ce samedi 23 novembre en marge de la 12e journée de Premier League. En maîtrise totale face à une équipe de Leicester City inoffensive, les hommes d’Enzo Maresca se sont facilement imposés (1-2). Un succès qui leur permet de conforter leur troisième place du classement.

Jackson bien au rendez-vous

Encore décevant avec la sélection lors de la défunte trêve internationale, Nicolas Jackson a retrouvé le sourire en club et s’est épanoui dans cette rencontre. L’ouverture du score en dit long sur la confiance de l’attaquant sénégalais une fois revenu en Angleterre : sur un long duel remporté face au défenseur belge Wout Faes, Enzo Fernandez contrôle de la poitrine et remise pour Jackson. D’un contrôle subtile, Nico se défait d’Okoli et enchaîne un amour d’extérieur du pied droit.

L’ancien joueur du Casa Sports était bien au rendez-vous tout au long du match. Proche de délivrer une passe décisive à Noni Madueke (44e), il, après un tir repoussé par Mads Hermansen, aurait pu être à l’origine du break de Chelsea à la 54e minute si Noni Madueke n’avait pas enlevé un but tout fait à Cole Palmer. Mais derrière, sa tête repoussée encore une fois par le portier de Leicester, permet à Enzo Fernandez de doublé la mise (75e). Jordan Ayew a réduit l’écart pour les Foxes (90e+5, s.p).

Nicolas Jackson frappe à nouveau en Premier League ! 🥵 La finition du Sénégalais est parfaite et ça fait 7 buts pour lui en championnat cette saison 🇸🇳#LEICHE | #PremierLeague pic.twitter.com/7Md7cNy8yG — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 23, 2024

wiwsport.com