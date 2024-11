Face à Aston Villa, Crystal Palace, qui a mené à deux reprises, s’est finalement contenté du point du nul samedi 2-2 dimanche 1-3 lors de la 12e journée de Premier League. L’équipe d’Ismaila Sarr, buteur et passeur, reste relégable avec 8 points.

Crystal Palace a bien combattu pour tenter de signer sa deuxième victoire de la saison mais les hommes d’Oliver Glasner devront se contenter d’un point de leur déplacement sur la pelouse d’Aston Villa ce samedi 23 novembre. Emmenés notamment par un grand Ismaïla Sarr, parfaitement retrouvé, les Eagles, ont mené à deux reprises mais les Villans ont toujours réussi à revenir à la marque.

Devenu titulaire depuis quelques matchs, grâce notamment à l’absence d’Eberchi Eze et Eddie Nkethia, l’ailier sénégalais commence à s’installer dans sa nouvelle équipe. La preuve en est qu’il a marqué son tout premier but avec Crystal Palace lors de cette rencontre. Idéalement servi par Jean-Philippe Mateta, il laisse devance Ian Maatsen sur la course pour aller conclure face à Emiliano Martínez (4e).

Aston Villa a égalisé par l’intermédiaire d’Ollie Watkins (36e) et avait l’occasion de passer devant sur un penalty manquer par Youri Tielemans (45e). C’est Crystal Palace qui reprenait l’avantage grâce à Justin Devenny suite à une contre-attaque éclaire menée par Sarr, passeur décisif (45e+1). Finalement, les deux équipes se quittent sur un 2-2 après l’égalisation de Ross Barkley dans le dernier quart d’heure (77e).

