Tottenham a signé un succès époustouflant ce samedi sur la pelouse de Manchester City (0-4). Dominés d’entrée de jeu, les partenaires de Pape Matar Sarr se sont montrés super efficaces pour infliger une grosse claque à leurs adversaires. Une victoire qui leur permet de grimper à la 6e place et sonné la cinquième défaite d’affilée des Citizens.

Manchester City ne sort pas des eaux troubles. Cette fois, les hommes de Pep Guardiola se sont lourdement inclinés à l’Etihad Stadium devant Tottenham, samedi dans le cadre de la 12e journée de Premier League. Dominés dans les dix premières minutes de jeu, Tottenham a laissé passé l’orage, avant de finalement surclasser les quadruples champions d’Angleterre en titre au niveau du tableau d’affichage (0-4) et souvent dans le jeu, avec aussi une magnifique performance de l’international sénégalais Pape Matar Sarr dans l’entrejeu.

À la peine sur le plan collectif, les Skyblues ont subi la loi d’un James Maddison en grande forme le jour de son 28e anniversaire. Opportuniste pour convertir en but le bon centre délivré par Dejan Kulusevski (0-1, 13e), l’international anglais s’est offert un doublé grâce à un piqué subtil consécutif à une énorme erreur de relance de Josko Gvardiol (0-2, 20e).

Fébriles défensivement, les champions d’Angleterre n’ont pas relevé la tête lors du second acte et ont définitivement baissé pavillon après le but de Pedro Porro, à la conclusion d’une action collective de grande classe côté Tottenham (0-3, 53e). Brennan Johnson a parachevé le récital des Spurs en profitant d’une nouvelle perte de balle, cette fois-ci signée Jack Grealish, au bout du temps additionnel (0-4, 90e + 3). Une victoire référence pour les hommes d’Ange Postecoglou qui grimpent à la sixième place du classement à quatre unités de leurs victimes du jour, classées deuxièmes.

