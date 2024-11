Teungueth FC n’est plus seul leader du championnat après son nul face à Ajel de Rufisque dans le cadre de la 5e journée de Ligue 1.

Il n’y a pas eu de vainqueur dans le derby rufisquois ce samedi entre Teungueth FC et Ajel de Rufisque (1-1). Le champion en titre qui devait gagner pour reprendre la leadership du champion devant son rival Jaraaf perd ainsi deux points précieux dans cette 5e journée. Avec 11 points au compteur, TFC est à égalité avec le club de la médina et occupent donc tous les deux la première place du classement.

Troisième avant cette journée, l’US Gorée conforte sa place et poursuit sur sa lancée avec une nouvelle victoire face à Jamono Fatick alors que Dakar Sacré (4e) et Sonacos se sont imposés respectivement contre Guédiawaye FC et HLM Dakar (0-2).

Dans le dernier match de ce samedi, Waalydan et AS Pikine se sont quittés sur un match nul 1-1.

Résultats

Ajel 1-1 Teungueth FC

Guediawaye FC 0-2 Dakar Sacré Coeur

Sonacos 2-0 HLM

US Gorée 1-0 Jamono Fatick

Waalydan 1-1 AS Pikine

