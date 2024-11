Quatre jours avant le début de la 26e édition de la Coupe d’Afrique des Nations de handball féminin en RD Congo, c’est le moment de faire le zoom sur le palmares de la compétition.

La première édition de la CAN Seniors dames s’est déroulée à Tunis en Tunisie en 1974 et a été remportée par la Tunisie (pays organisateur). La dernière édition, c’est-à-dire la 25e, a été disputée à Dakar au Sénégal du 9 au 19 novembre 2022 et a été remportée par l’Angola.

Par conséquent, seuls cinq pays ont pu remporter ce trophée tant convoité en 25 éditions. L’Angola a remporté presque tous les trophées. Les perles, tenantes du titre, seront certainement les favorites pour leur propre succession. Le Congo se classe en deuxième position avec 4 coupes, suivi de la Tunisie avec 3 titres, la Côte d’Ivoire avec 2 trophées et le Nigéria avec un seul titre arrive en cinquième position.

Après avoir manqué l’édition précédente à domicile, les lionnes du Sénégal, qui n’ont jamais remporté la CAN, chercheront à se hisser sur le toit de l’Afrique pour inscrire leur nom sur le palmares des nations qui ont eu à remporter ce titre.

Wiwsport.com