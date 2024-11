Cheikh Mbacke Diong, ex-sociétaire d’Orchies en 2024 pensionnaire de Nationale Masculine 1 en France, évolue actuellement avec les Westchester Knicks en G-League.

Selon Bebasket, Cheikh Mbacke Diong (2,10 m, 24 ans), qui évoluait à Orchies pendant la deuxième partie de la saison 2023-2024, est maintenant un joueur des Knicks. L’intérieur sénégalais a effectivement intégré la prestigieuse organisation new-yorkaise pour jouer avec son équipe de G-League située à White Plains dans le comté de Westchester.

L’ancien joueur du BCO a disputé son premier match ce jeudi 21 novembre. Le natif de Dakar a marqué 8 points à 4/5 aux tirs et 5 rebonds en moins de 10 minutes de jeu lors de la victoire (115-107) des Knicks pour leur première de la saison à domicile face aux Delaware Blue Coats.

En 2021-2022, après avoir achevé son cursus NCAA à UCF, Cheikh Mbacke Diong a évolué au KK Mornar Bar en Ligue adriatique (10 matchs pour 4,8 points à 40% et 4,5 rebonds en 16 minutes) puis à l’Alba Fehérvár en Hongrie (7,4 points à 73,3% et 3,8 rebonds en 15 minutes sur 20 matchs). Au cours de l’intersaison 2023, il avait été recruté par le club israélien de l’Hapoel Gilboa Galil, mais la guerre au Proche-Orient l’a contraint à retourner aux États-Unis avant de s’engager en janvier 2024 pour Orchies. En Nationale 1, il a marqué 6 points avec 53,2 % de réussite aux tirs et 4,9 rebonds en 18 minutes de moyenne en 14 matchs.

Wiwsport.com